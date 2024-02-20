Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В России ужесточат требования к производству автомобилей

«Ъ»: Минпромторг планирует повысить требования к локализации машин

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Минпромторг планирует ужесточить условия участия автомобилей в госпрограмме льготного лизинга. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Ведомство рассматривает возможность введения минимальной планки по локализации их производства.

Отмечается, что на сегодняшний день программа льготного лизинга распространяется на все машины, производимые в рамках специнвестконтракта (СПИК). Если условия программы ужесточат, из перечня доступных моделей могут убрать собираемые на калининградском «Автоторе» BAIC, Kaiyi, SWM, попавшие под программу только в этом году. Таким образом, льготный лизинг будет распространяться исключительно на продукцию «ГАЗа», «Соллерса», «КамАЗа» и «АвтоВАЗа».

Кроме того, в министерстве считают, что необходимо ввести минимальный порог локализации для участия в программе льготного автолизинга. Он должен составлять 1,6 тыс. баллов.

До этого стало известно, что Минпромторг России в рамках подготовки изменений оценки локализации в автопроме отказался от изначальной идеи перераспределить часть баллов с традиционных операций – штамповки, сварки, окраски и сборки – в пользу новых компонентов.

Сама балльная система была введена в 2019 году. Она в том числе позволяет компаниям, подписавшим специнвестконтракт (СПИК), претендовать на участие в госзакупках.

Автоконцерн, относительно того, сколько он получил баллов, получает и соответствующие промышленные субсидии, которые в отрасли считают компенсацией утилизационного сбора.

Максимальное количество баллов составляет 7 тыс. Сейчас такие контракты почти у всех заводов в РФ. Текущая шкала включает баллы за сварку кузова, его окраску, штамповку кузовных деталей из российского металла. За все это можно получить максимум 1500 баллов. К примеру, обновленная Lada Vesta получает в совокупности 4500 баллов.

Ранее «АвтоВАЗ» попросил перенести уплату утильсбора на 2024 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами