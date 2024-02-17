В джунглях Мьянмы обнаружили редкий спорткар Lamborghini Aventador

В джунглях Мьянмы обнаружили спортивное купе Lamborghini Aventador. Об этом сообщает The Sun. Стоимость такой машины составляет £300 тыс. (35 млн рублей по курсу на момент публикации).

«Ценный редкий суперкар был найден поврежденным и заброшенным глубоко в тропическом лесу Азии. Считается, что Lamborghini Aventador LP750-4 SV стоит £300 тыс., его запущенное пыльное состояние озадачило автолюбителей», — говорится в публикации.

Отмечается, что машина припаркована около дерева. Стекла выбиты, все осколки оказались в салоне. Есть версия, что машина принадлежит местной семье, заработавшей состояние на продаже наркотиков. В 2023 году преступный синдикат был ликвидирован, а автомобиль конфискован. Но как он оказался в джунглях, неизвестно.

До этого автомобиль DeLorean DMC-12 обнаружили в старом сарае в Нью-Мексико (США). Такая машина участвовала в съемках известной трилогии «Назад в будущее».

Отмечается, что на момент обнаружения одометр редкой машины показывает всего 977 миль (1572 км). Найденный автомобиль является одним из первых выпущенных DeLorean. Спорткар сошел с конвейера в 1981 году. Кузов и мотор находятся в хорошем состоянии. Автомобиль в ближайшее время будет восстановлен.

Ранее сообщалось, что уникальный 470-сильный спорткар Джо Байдена продадут на торгах.