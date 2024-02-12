«Автотор» объявил о создании новой автомобильной марки

Калининградский завод «Автотор» объявил о создании нового бренда Ambertruck для коммерческого транспорта. Об этом сообщается в релизе «Автотора», поступившем в «Газету.Ru».

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«План развития новой марки предполагает выпуск широкой линейки коммерческих автомобилей, работа над которой проходит в рамках технологического сотрудничества с рядом партнеров. Модели марки Ambertruck/Амбертрак адаптированы для использования в российских условиях, с перспективой высокой локализации производства», — отмечается в сообщении «Автотора».

Торговая марка зарегистрирована в январе 2024 года. Под брендом Ambertruck в Калининграде будут собирать четыре модели грузовиков. Это универсальное грузовое шасси полной массой 9,4 т с дизелем 2.9 мощностью 156 л.с., компактное грузовое шасси полной массой 3,5 т и 5 т для использования в городах, 12-тонный грузовик, а также пикап грузоподъемностью 872 кг.

Грузовики Ambertruck можно будет оснащать различными надстройками, включая бортовые кузова, фургоны, мусоровозы, эвакуаторы и другие.

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