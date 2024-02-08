В России популярный китайский автобренд изменил логотип

Китайский автопроизводитель Great Wall Motor представил в России новый логотип бренда Haval, сообщает пресс-служба компании.

В компании заявили, что новый логотип отражает динамику развития Haval, а также «транслирует идею скорости и постоянного движения вперед», сохраняя минималистичный стиль и лаконичное цветовое решение. Отмечается, что название бренда Haval — это производное от английского «I have all» («У меня есть все»).

Китайский автобренд Haval в 2023 году продал на российском рынке 111,7 тыс. автомобилей, что в 3,3 раза больше по сравнению с 2022 годом.

Самым продаваемым автомобилем Haval в России в 2023 году стал кроссовер Jolion. Россияне купили 55,5 тыс. таких машин (в 3,2 раза больше, чем годом ранее). На втором месте находится Haval F7, на котором остановили свой выбор 16,3 тыс. покупателей (рост в 2,2 раза). Третье место занимает Haval Dargo, продажи которого составили 14,9 тыс. машин.

Ранее сообщалось, что в январе в Россию перестали поставлять пять китайских моделей авто.