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Военный ушел в самоволку, вместе с другом убил человека и сжег чужой дом в Ленобласти

В Ленобласти военный в самоволке с другом убили человека и сожгли дом

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Pixabay

Военный в самоволке вместе с другом убили человека, а затем сожгли его труп вместе с домом в Ленобласти. Об этом сообщает глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По информации главы пресс-службы, инцидент произошел 16 сентября 2023 года. Уже не впервые самовольно покинувший воинскую часть рядовой вместе с другом в состоянии алкогольного опьянения прибыли в деревню Ермолино, чтобы найти там супругу последнего и получить у нее разрешение на расторжение брака. Зайдя в дом, мужчины помимо женщины обнаружили там незнакомца, который спал возле печи.

Нетрезвые друзья напали на него и стали избивать, а затем вытолкали мужчину из дома и продолжили побои уже на улице. Агрессоры сделали перерыв на распитие алкоголя, вернулись к избитому незнакомцу и бросили его в яму с грунтовой водой, откуда тот позже выбрался, но россияне вновь его туда сбросили. За мужчину пытался заступиться очевидец, но товарищ военного пригрозил ему убийством.

В результате действий друзей мужчина скончался. Чтобы скрыть убийство, они занесли труп в дом, положили его на кровать, облили обстановку бензином и подожгли строение.

Первый Западный окружной военный суд приговорил рядового к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 18 тысяч рублей. Его товарищу назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет также в колонии строгого режима. Кроме того, с фигурантов взыскали материальный ущерб в размере более 870 тысяч рублей и по 500 тысяч рублей с каждого в счет компенсации морального вреда.

Ранее сбежавший из части боец СВО расстрелял сослуживцев после обвинений в трусости.

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