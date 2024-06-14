Названы возможные сроки переговоров между Россией и Украиной

Конец 2024 года является наиболее вероятным временем для начала переговоров между Москвой и Киевом. Об этом пишет Economist.

Издание сообщило, что один западный дипломат сказал, что на время переговоров повлияют ситуация на фронте и результаты выборов президента США, которые состоятся в ноябре. Таким образом, конец 2024 года — наиболее вероятное время для начала мирных переговоров.

14 июня российский президент Владимир Путин, выступая в МИД, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской, Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Он отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал условия Путина для начала мирных переговоров «ультиматумом, которому нельзя доверять».

Ранее Сергей Лавров оценил возможную реакцию Запада на предложения Путина.