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Названы возможные сроки переговоров между Россией и Украиной

Economist: конец 2024 – наиболее вероятное время для переговоров Москвы и Киева

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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Конец 2024 года является наиболее вероятным временем для начала переговоров между Москвой и Киевом. Об этом пишет Economist.

Издание сообщило, что один западный дипломат сказал, что на время переговоров повлияют ситуация на фронте и результаты выборов президента США, которые состоятся в ноябре. Таким образом, конец 2024 года — наиболее вероятное время для начала мирных переговоров.

14 июня российский президент Владимир Путин, выступая в МИД, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской, Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Он отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал условия Путина для начала мирных переговоров «ультиматумом, которому нельзя доверять».

Ранее Сергей Лавров оценил возможную реакцию Запада на предложения Путина.

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