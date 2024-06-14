Суперкомпьютер назвал шансы сборной Шотландии победить Германию

Сборная Германии с высокой долей вероятности одержит победу в стартовом матче чемпионата Европы по футболу против национальной команды Шотландии. Такую оценку дал суперкомпьютер Opta, данные приводит портал The Analyst.

По оценке компьютера, шанс победы сборной Германии в этой игре составляет 70,4%. Тогда как вероятность победы шотландцев оценивается лишь в 12,2%. Фаворитами немцы являются и по мнению букмекеров: средний коэффициент на их победу составляет около 1,3.

Стоит отметить, что ни разу за всю историю противостояния этих команд Германия не проигрывала шотландцам и лишь один раз не смогла выиграть — в отборочном турнире ЧМ-2006 их встреча завершилась вничью. При этом также есть статистический фактор не в пользу немецкой команды: из пяти последних игр на «Альянц Арене» она выиграла лишь одну.

Именно домашний стадион мюнхенской «Баварии» примет матч открытия Евро-2024. Встреча сборных Германии и Шотландии состоится в пятницу, 14 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее суперкомпьютер предсказал победу Франции на Евро-2024.