В Центробанке заявили о росте международных резервов РФ

Объем международных резервов России за неделю увеличился на $3,4 млрд и достиг $602,4 млрд. Об этом свидетельствуют статистические данные Центробанка РФ.

Данные приводятся на конец дня 7 июня 2024 года. По информации Банка России, недельный рост составил 0,6%. Динамика произошла «преимущественно под воздействием положительной переоценки», сообщили в ЦБ.

31 мая сумма резервов составляла $599 млрд.

С начала года Россия заметно сократила объем золотовалютных резервов. По итогам первого квартала показатель составил $424 млрд, что на $18 млрд уступает значению на конец декабря 2023-го. В результате РФ переместилась с 6-го на 8-е место в мировом рейтинге по объему золотовалютных накоплений.

Ранее МВФ зафиксировал вытеснение доллара США из резервов нетрадиционными валютами.