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Кэмерон предложил задерживать танкеры с российской нефтью

Глава МИД Великобритании Кэмерон предложил задерживать танкеры с нефтью из РФ

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Hannah Mckay/Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предлагает задерживать танкеры, перевозящие российскую нефть. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Corriere della Sera.

«Нам нужно отлавливать теневой флот, который незаконно перевозит российскую нефть по миру. Каждый раз, если эти танкеры приближаются к итальянскому порту, я хочу, чтобы можно было их задерживать», — сказал он.

До этого сообщалось, что государства, входящие в состав «Большой семерки» (G7), собираются помешать реализации российских энергетических проектов.

13 июня страны «Большой семерки» смогли заключить политическое соглашение по применению заблокированных финансовых активов России в пользу Украины. Речь идет о выделении кредита в размере $50 млрд. Он будет погашаться за счет доходов от активов РФ.

Ранее сообщалось, что танкер с нефтью из РФ показал новый путь обхода нефтяных санкций.

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