В «Танковую коалицию» для Украины вошли 13 стран НАТО

13 из 32 стран НАТО согласились поделиться танками с Украиной. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

Лидерами коалиции стали Германия, Италия и Польша. По словам министра, в нее также вошли Греция, Португалия, Швеция, Великобритания, Канада, США, Турция. Целью коалиции является координация поставок бронетехники Украине.

«Уже есть эффекты – несколько десятков танков и сотни бронированных машин переданы Украине», — подчеркнул Косиняк-Камыш.

До этого Германия поставила Украине 10 танков Leopard.

С начала СВО Украина получила от Запада около 800 танков и 30 тыс. дронов.

Также сообщается о поставках свыше 3,5 тыс. боевых бронемобилей, около 1,5 тыс. артиллерийских орудий, около 270 реактивных систем залпового огня (РСЗО), более 250 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 7,7 тыс. переносных ЗРК, до 290 тыс. противотанковых средств, а также 130 самолетов и вертолетов. Общий объем военной помощи Запада Украине уже составил $132 млрд.

Ранее германский концерн отказался поставлять боеприпасы и оружие Украине.