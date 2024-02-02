Депутаты не поддержали законопроект о штрафах для лихачей на дорогах

В Госдуме не поддержали законопроект, предусматривающий штраф до 10 тыс. рублей или лишение прав за «опасное вождение». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что Комитет по госстроительству, проконсультировавшись с юристами, сделал вывод, что понятие «опасное вождение» получилось слишком сложным для восприятия и правоприменения, поэтому его нужно менять.

Законопроект об установлении штрафа и лишении водительских прав за умышленное опасное вождение на дороге был внесен в Госдуму в июле 2023 года депутатами от ЛДПР. В законопроекте предлагалось дополнить Кодекс об административных правонарушениях России (КоАП РФ) новой главой, предусматривающей административный штраф за умышленное опасное вождение в размере 5 тыс. руб. Повторное нарушение приведет к штрафу от 5 тыс. до 10 тыс. руб. или лишению водительских прав на срок до одного года.

В документе отмечалось, что опасная езда и безразличное отношение к другим водителям являются причиной 80% дорожно-транспортных происшествий. Депутаты подчеркнули, что фото- или видеофиксация в качестве доказательства будут являться обязательным условием для привлечения водителей автотранспорта к ответственности.

Ранее сообщалось, что россиянам может грозить штраф за грязные фары и номера автомобиля.