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«АвтоВАЗ» дополнил комплектации Lada Vesta

Lada Vesta без подушек безопасности дополнили новыми опциями

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Пресс-служба Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал оснащать автомобили семейства Lada Vesta новыми опциями. Об этом сообщает паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте». Речь идет о машинах без подушек безопасности.

«АвтоВАЗ с 1 февраля дополнил комплектации для Lada Vesta без подушек безопасности, с конвейера помимо почти пустой версии сходят автомобили в исполнении Sedan и Sedan Cross с мультимедийной системой Enjoy и камерой заднего вида, обогревом передних сидений, обогревом лобового стекла, центральным подлокотником», — говорится в сообщении.

«АвтоВАЗ» с 11 декабря 2023 года из-за нехватки комплектующих начал выпуск автомобилей Vesta без подушек безопасности. Это временное решение необходимо, чтобы исключить простой конвейера и не создавать скопление некомплекта на территории завода. Установка данной опции на автомобили Lada продолжится в 2024 году.

Автомобили Vesta в минимальной комплектации без подушек безопасности оснащаются бензиновыми двигателями мощностью 106 л.с. и механической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что две модели Lada исчезли с официального сайта «АвтоВАЗа».

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