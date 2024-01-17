Путин рассказал, чем должны заниматься гаишники

Президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина заявил, что задача Госавтоинспеции состоит в снижении количества ДТП и смертности на дорогах, а не только «ловля». Об этом сообщает ТАСС.

«Задача ГАИшников не ловить кого бы то ни было на дорогах, а обеспечить безопасность дорожного движения, понизить смертность на дорогах, снизить количество ДТП», — сказал глава государства.

До этого стало известно, что 3 ноября 2023 года во время встречи президента Владимира Путина с членами Общественной палаты член ОП Александр Холодов предложил не дожидаться 2029 года, когда прекратятся действия нынешних ПДД, и подготовить новые правила, отказавшись от внесения точечных правок.

В свою очередь ведущий специалист Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга Дмитрий Попов заявил, что в существующие ПДД нужно внести около 120 поправок. В частности, ввести термин «поворот». Госавтоинспекция России начала сбор и подготовку предложений для будущих изменений в правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что текст правил дорожного движения в России планируется упростить.