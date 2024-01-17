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Пассажир автомобиля открыл стрельбу по прохожему в Петербурге

В Петербурге пассажир Lada прострелил прохожему куртку

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«Mash на Мойке»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге пассажир автомобиля выстрелил несколько раз в пешехода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

«Нервный парень из Lada выбежал на прохожего в Колпино с пистолетом — к счастью, лишь продырявил ему куртку. Сотрудники ввели план «Перехват», чтобы задержать стрелка», — говорится в сообщении.

Отмечается что пострадавший уже написал заявление, его одежду с дырками и следами пороха забрали как вещдок. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». О причинах конфликта не сообщается.

До этого стало известно, что в Новокузнецке Кемеровской области полиция задержала 32-летнего мужчину, который угнал автобус, чтобы доехать до дома, но совершил ДТП. За вождение в нетрезвом состоянии и без прав суд назначил мужчине 14 суток ареста. Также в его отношении возбуждено уголовное дело по статье об угоне.

Ранее на МКАД легковой автомобиль раздавило между отбойником и фурой.

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