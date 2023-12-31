Россиянам рассказали, подорожают ли автомобили в начале 2024 года

В начале 2024 года роста цен на автомобили на традиционные 1-2% не ожидается. У автодилеров скопились большие запасы машин, которые нужно распродать, рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто, передает «Прайм».

«Я думаю, что в начале года роста цен не будет. Потому что во всяком случае дилерам надо распродать те машины, которые скопились на складах. Их довольно много. Количество оценивается в 200 тыс., что прилично. Это все надо распродать сначала», — объяснил Моржаретто.

Впрочем, по словам автоэксперта, подорожание машин в России прогнозируется по причине инфляционного роста, однако резким оно не будет.

В декабре 2023 года автодилеры начали избавляться от машин 2023 модельного года и распродавать их со скидками в преддверии праздников. Китайские кроссоверы различных марок можно купить за наличные со скидкой в 200 тыс. рублей, не пользуясь кредитом и сдачей авто в трейд-ин, или даже дешевле цены производителя, но с дополнительным оборудованием, рассказывала «Газета.Ru».

Ранее стало известно, на сколько подорожали иномарки с пробегом в РФ.