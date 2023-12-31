Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, подорожают ли автомобили в начале 2024 года

Автоэксперт Моржаретто: в начале 2024 года не ожидается подорожания машин в РФ

close
100%
Виталий Тимкив/РИА Новости

В начале 2024 года роста цен на автомобили на традиционные 1-2% не ожидается. У автодилеров скопились большие запасы машин, которые нужно распродать, рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто, передает «Прайм».

«Я думаю, что в начале года роста цен не будет. Потому что во всяком случае дилерам надо распродать те машины, которые скопились на складах. Их довольно много. Количество оценивается в 200 тыс., что прилично. Это все надо распродать сначала», — объяснил Моржаретто.

Впрочем, по словам автоэксперта, подорожание машин в России прогнозируется по причине инфляционного роста, однако резким оно не будет.

В декабре 2023 года автодилеры начали избавляться от машин 2023 модельного года и распродавать их со скидками в преддверии праздников. Китайские кроссоверы различных марок можно купить за наличные со скидкой в 200 тыс. рублей, не пользуясь кредитом и сдачей авто в трейд-ин, или даже дешевле цены производителя, но с дополнительным оборудованием, рассказывала «Газета.Ru».

Ранее стало известно, на сколько подорожали иномарки с пробегом в РФ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами