Московский водитель задним ходом сбил женщину и уехал с места ДТП

На улице Исаковского в Москве водитель автомобиля Nissan сбил пожилую женщину при движении задним ходом и скрылся с места происшествия. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

«Водитель, не дождавшись сотрудников правоохранительных органов, покинул место ДТП. Первую помощь пострадавшей оказали случайные похожие, которые вызвали скорую помощь и правоохранителей», — отмечается в сообщении ведомства.

Пострадавшая, 80-летняя женщина, получила серьезные травмы: ее здоровью причинен тяжкий вред. Привлечение водителя к ответственности находится на контроле в прокуратуре Северо-Западного округа Москвы.

На видео с камеры наблюдения видно, что авария произошла на дворовой территории. Белый кроссовер Nissan двигался задним ходом и наехал на пенсионерку, которая от удара упала на асфальт. Из машины вышел водитель, подошел к пострадавшей, а затем вернулся за руль и уехал. Женщина в момент наезда находилась спиной к приближающемуся автомобилю.

Ранее в Санкт-Петербурге патрульный автомобиль ДПС лоб в лоб столкнулся с каршеринговым BMW.