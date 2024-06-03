Назван орех, помогающий похудеть и снизить риск развития диабета

Ученые из Университета Южной Австралии установили, что миндаль может снижать аппетит и улучшать кардиометаболическое здоровье. Результатами исследования они поделились в научном журнале Obesity.

В исследовании приняли участие более ста добровольцев в возрасте от 25 до 65 лет с избыточным весом и ожирением. Они были распределены на две группы. В течение девяти месяцев обе группы следовали комплектной диете. Первые три месяца испытуемые придерживались низкокалорийного питания, а следующие шесть — диеты для поддержания достигнутого веса. Участники первой группы употребляли высокоуглеводные рисовые крекеры или мюсли в качестве перекуса, а добровольцы из второй группы — миндальные орехи.

По итогам эксперимента оба типа перекусов привели к снижению веса участников примерно на 9,3% от начального значения. Однако те, кто употреблял миндаль в качестве перекуса, продемонстрировали лучшие показатели кардиометаболического здоровья. В группу кардиометаболических заболеваний входят диабет, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), гипертония, дислипидемия и ожирение.

Также отмечается, что потребляющие миндаль участники чувствовали себя более сытыми на протяжении всей диеты. Вероятнее всего, снижение аппетита было обусловлено большим количеством полезных ненасыщенных жиров в составе ореха.

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