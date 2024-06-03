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Москва рассчитывает на большую поддержку от банков КНР

Китай получил запрос от России по усилению работы банков на территории страны

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Global Look Press

В ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в мае президент РФ Владимир Путин попросил усилить присутствие китайских банков в России. Об этом пишет Financial Times.

По данным двух собеседников издания, стороны обсуждали возможность выделения одного или нескольких банков для финансирования торговли компонентами для оборонки РФ, что почти гарантированно приведет к санкциям США и отключению работающей с Россией организацией от глобальной системы.

Тем не менее, сотрудничество РФ с китайскими банками идет в меньших масштабах чем хотелось бы Москве, отмечается в материале от Frank Media,

В 2023 года рост активов замедлился: у Bank of China – до 28% с $293% в 2022г., у ICBC – до $76% со $128%, у China Construction Bank – до $3% с $195%, у Agricultural Bank of China – до 12,5% с 35,6%.

До этого в ЦБ зафиксировали рост трудностей со сделками в нацвалютах дружественных стран.

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