Во «Вкусно — и точка» в Москве произошла утечка азота

Утечка азота произошла в ресторане быстрого питания «Вкусно — и точка» на Земляном валу в Москве. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

Отмечается, что инцидент произошел на техническом этаже здания, где находится кафе. В настоящее время испорченный баллон выносят на улицу.

Информации о пострадавших не поступало.

31 мая сообщалось, что в ресторане «Благодать» на Петровской набережной в Санкт-Петербурге произошел пожар.

29 мая стало известно, что восемь человек пострадали при взрыве газового баллона в ресторане гостиницы «Волга Премиум» в Чебоксарах. По предварительным данным, разорвавшийся баллон находился в помещении, где были гости заведения и его сотрудники. До этого прокуратура Чувашии сообщала, что в гостинице Чебоксары произошел разрыв баллона, находящегося под давлением.

Ранее на северо-востоке Москвы загорелся строящийся жилой комплекс «Руставели».