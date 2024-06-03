Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во «Вкусно — и точка» в Москве произошла утечка азота

«360»: утечка азота произошла во «Вкусно — и точка» на Земляном валу в Москве

close
100%
Пресс-службы «Вкусно - и точка»

Утечка азота произошла в ресторане быстрого питания «Вкусно — и точка» на Земляном валу в Москве. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

Отмечается, что инцидент произошел на техническом этаже здания, где находится кафе. В настоящее время испорченный баллон выносят на улицу.

Информации о пострадавших не поступало.

31 мая сообщалось, что в ресторане «Благодать» на Петровской набережной в Санкт-Петербурге произошел пожар.

29 мая стало известно, что восемь человек пострадали при взрыве газового баллона в ресторане гостиницы «Волга Премиум» в Чебоксарах. По предварительным данным, разорвавшийся баллон находился в помещении, где были гости заведения и его сотрудники. До этого прокуратура Чувашии сообщала, что в гостинице Чебоксары произошел разрыв баллона, находящегося под давлением.

Ранее на северо-востоке Москвы загорелся строящийся жилой комплекс «Руставели».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами