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Нидерланды разрешили использовать переданные ВСУ истребители F-16 для ударов по РФ

Глава МО Нидерландов: переданные ВСУ F-16 могут использоваться для ударов по РФ

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Nina Liashonok/Global Look Press

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заверила Киев, что переданные истребители F-16 могут быть использованы для ударов по целям на территории России. Об этом пишет Politico.

На форуме «Шангри-Ла» Оллонгрен в беседе с Politico заявила, что Нидерланды не будут вводить никаких ограничений по использованию истребителей.

«Мы лишь просим их соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, а это означает, что они используют его для достижения военных целей, которых им необходимо достичь в рамках самообороны», — сказала Оллонгрен.

До этого министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Украина сможет использовать переданные Копенгагеном истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории России. По его словам, «это не новая позиция», и парламент Дании во время обсуждений четко дал понять, что удары по территории России «являются частью самообороны»

Ранее в МИД РФ заявили, что НАТО придется отвечать за удары ВСУ по территории РФ.

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