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В Белгородской области жители трех сел остались без света после атаки БПЛА ВСУ

Губернатор Гладков: беспилотники ВСУ атаковали села Петровка и Веселая Лопань

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В Белгородской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошли взрывы в населенных пунктах Петровка и Веселая Лопань. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, в Петровке БПЛА сбросили три взрывных устройства, повредив при этом инфраструктурный объект связи и линию электропередачи.

«Временно без света остаются жители трех населенных пунктов: с. Петровка, с.Толоконное и с.Соловьевка», — написал губернатор.

Кроме того, сообщил Гладков, в результате сброса еще одного взрывного устройства с дрона на территории сельскохозяйственного предприятия осколками посекло одну единицу спецтехники.

«В селе Веселая Лопань в неэксплуатируемое здание коммерческого объекта влетел дрон-камикадзе, повреждено остекление», — добавил он.

По словам Гладкова, оперативные и аварийные службы уже осуществляют работу на местах.

2 июня Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, она уничтожила несколько воздушных целей.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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