Лева Би-2 рассказал, почему Вайкуле отказалась петь с ними «Мой рок-н-ролл»

Певец Лева Би-2 (признан в РФ иностранным агентом) (Егор Бортник) заявил, что Лайма Вайкуле отказалась петь с группой дуэтом «Мой рок-н-ролл» из-за Юлии Чичериной. Об этом пишет «СтарХит».

«Мы с Лаймой разговаривали. Она там устраивает фестиваль, и мы предложили спеть вместе песню «Мой рок-н-ролл». На что она сказала: «Нет, эту песню петь не буду, потому что ее Чичерина пела», — пояснил Лева.

При этом артист уточнил, что все-таки споет с латвийской артисткой в дуэте, но не уточнил, о каком именно треке идет речь. По словам Бортника, их отношения с Чичериной стали «расслаиваться» еще в 2015 году, когда певица стала ездить на передовую. Тогда певец попросил коллегу не исполнять их совместную песню, но Чичерина его не послушала.

«У нее был провал по работе, поэтому мы брали ее с собой, с оркестром выступали. Просто давали человеку заработать денег. А потом я вдруг стал узнавать, что она куда-то уехала, в эти серые зоны. Я ей сказал: «Меня не волнует, кто твой зритель. Просто, пожалуйста, перестань исполнять наш трек», — резюмировал Бортник.

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