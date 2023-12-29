Челнинка украла вещи и запрыгнула в авто к незнакомцам, теперь их могут осудить за соучастие

В Набережных Челнах девушка запрыгнула в машину к незнакомцам, якобы убегая от незнакомцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Набережные Челны». Позже выяснилось, что она похитила из магазина вещи.

«Вчера ехал с семьей, когда навстречу выбежала девушка с криками о помощи. Я остановился, и она села в машину, крича, чтобы мы скорее поехали, а в это время за ней бежали двое мужчин. Она сказала, что они к ней приставали. Сказала, что ей 13 лет, и вышла через пару остановок от места. Не понимаю до сих пор, что это было», — рассказал водитель.

Позже выяснилось, что девушка бежала от продавцов, у которых похитила вещи. Теперь водитель может оказаться соучастником.

До этого стало известно, что в Якутии полицейские помогли туристам из Китая, у которых по пути на Полюс холода на трассе «Колыма» заглох автомобиль. Полицейские заметили машину с туристами на обочине дороги поздним вечером, помогли путешественникам отогреть автомобиль в гараже местного жителя и сопроводили до теплой стоянки, где транспортное средство утеплили.

Кроме того, сообщалось, что житель Челябинска взял лопату и зачем-то закопал автомобиль местной жительницы.

Ранее в Саратове автомойщик избил коллегу черенком от лопаты из ревности.