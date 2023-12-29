Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Челнинка украла вещи и запрыгнула в авто к незнакомцам, теперь их могут осудить за соучастие

В Челнах девушка запрыгнула в чужую машину после ограбления магазина

В Набережных Челнах девушка запрыгнула в машину к незнакомцам, якобы убегая от незнакомцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Набережные Челны». Позже выяснилось, что она похитила из магазина вещи.

«Вчера ехал с семьей, когда навстречу выбежала девушка с криками о помощи. Я остановился, и она села в машину, крича, чтобы мы скорее поехали, а в это время за ней бежали двое мужчин. Она сказала, что они к ней приставали. Сказала, что ей 13 лет, и вышла через пару остановок от места. Не понимаю до сих пор, что это было», — рассказал водитель.

Позже выяснилось, что девушка бежала от продавцов, у которых похитила вещи. Теперь водитель может оказаться соучастником.

До этого стало известно, что в Якутии полицейские помогли туристам из Китая, у которых по пути на Полюс холода на трассе «Колыма» заглох автомобиль. Полицейские заметили машину с туристами на обочине дороги поздним вечером, помогли путешественникам отогреть автомобиль в гараже местного жителя и сопроводили до теплой стоянки, где транспортное средство утеплили.

Кроме того, сообщалось, что житель Челябинска взял лопату и зачем-то закопал автомобиль местной жительницы.

Ранее в Саратове автомойщик избил коллегу черенком от лопаты из ревности.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами