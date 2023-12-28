Названы самые популярные автомобили Chery в России

Самой популярной моделью Chery в ноябре на российском рынке стал кроссовер Tiggo 7 Pro Max, за месяц было продано 3750 таких машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

Второе место в рейтинге занял Chery Tiggo 4 Pro, продажи которого составили 3632 машины против 704 годом ранее. Тройку лидеров замкнул Chery Tiggo 7, на котором остановили свой выбор 1475 покупателей (-54%).

Всего за последний осенний месяц в РФ было реализовано 11,3 тыс. автомобилей Chery, что в 2,1 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам 11 месяцев 2023 года продажи Chery в стране выросли в 3,4 раза и составили 105,4 тыс. машин. Рыночная доля китайской марки в отчетный период составила 11,2% против 5,5% годом ранее. В 2024 году Chery планирует вывести на рынок РФ четыре автомобиля с гибридной силовой установкой и три электрокара.

Ранее аналитики назвали китайские авто, на которые россияне потратили больше денег.