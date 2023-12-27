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Казанский блогер объяснил, зачем катал ребенка на тросе за джипом: «Мы сделали крутое дело»

Блогер Закиров, катавший сына на тросе за машиной, надеется на маленький штраф и грамоту

Казанский блогер Булат Закиров прокатился вместе с сыном на лыжах и сноуборде, прицепив трос к машине. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что сделал «крутое дело», популяризирующее спорт, поэтому достоин грамоты. Закиров также подтвердил, что на него завели административное дело.

«Обычное самое административное дело. 1500 рублей штраф за езду выпишут и проведут беседу какую-нибудь там по поводу родительских обязанностей. Все, ничего больше не будет. Мы сделали суперкрутое дело, популяризирующее спорт, популяризирующее Казань. Нам грамоту должны дать 100%. Мы для спорта сделали больше, чем любой осуждающий это видео. Я лично несколько тысяч человек к спорту приобщил, приучил, приручил. У меня чат на 2500 человек есть, которых мы тренируем бегу. Плюс мы возим людей в горнолыжные туры, у нас прокат сноубордов, водим людей в походы, в горы, в вулканы и так далее. Я для этой планеты сделал в тысячу раз больше, чем эти клоуны, которые в пиджаках сидят и обсирают», — сказал он.

Видеоролик, на котором Закиров вместе с маленьким сыном катается на сноуборде и лыжах по Казани, прикрепив трос к автомобилю, блогер опубликовал в своих соцсетях.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец прокомментировала инцидент, отметив, что с мужчиной необходимо провести беседу. Она считает, что блогеру нужно записать покаянное видео с извинениями и призывом никогда так не делать. В казанском управлении ГИБДД изданию «Татар-информ» подтвердили, что возбудили административное производство против мужчины.

Ранее служебная машина врио мэра Димитровграда Дмитрия Цивилева попала в ДТП.

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