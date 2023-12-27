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Концепт Mercedes-Benz в США выкинули на свалку

В США обнаружен выброшенным концептуальный Mercedes-Benz

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Justrolledintotheshop/Reddit

Концепт My MBUX, представленный компанией Mercedes-Benz в 2020 году обнаружен в США выброшенным на свалку. Об этом сообщает Motor1.

Капсула с автомобильным интерьером была призвана продемонстрировать возможности медиасистемы MBUX, которой оснащаются автомобили Mercedes-Benz. Она оснащена автомобильными креслами, сенсорными экранами и другими элементами интерьера, которые появились на дорогих седанах Mercedes-Benz включая S-Class и EQS.

Автомобиль с удаленными фирменными шильдиками и рулевым колесом обнаружил и сфотографировал американец Ной Мансико недалеко от Атланты, где расположена штаб-квартира Mercedes-Benz в Северной Америке. Концепт-кар оказался брошен на задворках предприятия, занимающегося переработкой отходов.

Ранее в «Москве-Сити» неизвестный угнал Lamborghini Urus, всю ночь катался на нем и оставил на соседней улице.

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