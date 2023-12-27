Ferrari выпустила суперкар, посвященный исторической победе в Венгрии

Подразделение итальянской Ferrari Atelier, специализирующееся на создании автомобилей на заказ, представило спецверсию Ferrari 296 GTB посвященную триумфу Scuderia Ferrari в «Формуле-1» на этапе «Гран-При Венгрии» 2004 года. Об этом сообщает Carbuzz.

Спецверсия будет выпущена в пяти экземплярах для клиентов марки из Венгрии. Машина получила гоночную подвеску и оригинальный передний спойлер, создающий повышенную прижимную силу для использования машины на гоночном треке. Сиденья автомобиля снабжены четырехточечными ремнями безопасности и украшены очертаниями трассы «Хунгароринг», а также венгерскими флагами.

Спецверсия 296 GTB с гибридной силовой установкой на основе мотора V6 мощностью 819 л.с. окрашена в то же сочетание красных и белых цветов, что и болиды «Формулы-1» 2004 года. На исторической гонке в Венгрии болиды Ferrari пилотировали Михаэль Шумахер и Рубенс Баррикелло. Они финишировали на первой и второй позициях и принесли команде шестой подряд Кубок конструкторов.

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