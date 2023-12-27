В России появится новая версия внедорожника Tank 500

Китайский автоконцерн Great Wall Motor в первом квартале 2024 года начнет продажи в России семиместной версии флагманского внедорожника Tank 500 Urban. Машина будет предлагаться с гибридной силовой установкой. Об этом сообщает «Автостат».

Силовая установка Tank 500 Urban состоит из бензинового двигателя объемом 2.0 л., девятиступенчатой автоматической трансмиссией с интегрированным электродвигателем мощностью 54 л.с. и тяговым литиевым аккумулятором с запасом энергии 17,5 кВт.ч. Суммарная максимальная мощность составляет 299 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 7,9 с.

Автомобиль будет предлагаться в семиместной компоновке салона, со складывающимися сиденьями третьего и второго рядов.

До этого стало известно, что в России начались продажи гибридной версии кроссовера Changan Uni-K. Силовая установка машины объединяет бензиновый турбомотор мощностью 166 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией, и электродвигатель мощностью 150 л.с. Рекомендованную розничную цену на гибридный Uni-K iDD представительство марки не раскрыло, посоветовав уточнять ее непосредственно в дилерской сети.

Ранее стало известно, что корпорация Toyota установила рекорд производства автомобилей.