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Мантуров рассказал, заберут ли завод Nissan у «АвтоВАЗа»

Мантуров: бывший завод Nissan не заберут у «АвтоВАЗа», несмотря на санкции США

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Передавать другому собственнику бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, который сейчас принадлежит «АвтоВАЗу», нецелесообразно. Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости.

«АвтоВАЗ» продолжит развивать все свои производственные площадки. В том числе выпуск автомобилей продолжается на петербургском заводе, в следующем году там планируется нарастить объемы», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о целесообразности возможной передачи завода в другие руки на фоне санкций США.

«АвтоВАЗ» был включен в санкционный список США 14 сентября текущего года, также в него попали автопроизводители «Соллерс» и «Москвич».

Старт производства автомобилей Lada X-Cross 5 (китайские FAW Bestune T77 с другим шильдиком) на бывшем заводе Nissan был дан летом 2023 года, однако продажи машин до сих пор не начались. По мнению автоэкспертов, партнерство FAW с «АвтоВАЗом» не состоялось. На «АвтоВАЗе» уклонились от прямого ответа на вопросы о дальнейшей судьбе проекта X-Cross 5 и не опровергли сообщения СМИ о вероятном сворачивании производства этой модели.

Ранее автомобили FAW с шильдиком Lada начали поступать российским дилерам.

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