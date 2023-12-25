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В России подорожали автомобили с пробегом

«Автостат»: средняя цена авто с пробегом в России достигла 1,6 млн рублей

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Максим Блинов/РИА Новости

Средняя цена подержанного легкового автомобиля в России в декабре 2023 года достигла 1,63 млн рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По сравнению с ноябрем текущего года автомобили с пробегом подорожали в среднем на 2,6% или на 41,7 тыс. рублей. Если сравнивать декабрьский результат с тем, что был в последний месяц 2022 года, то машины на вторичном рынке подорожали в среднем на 22,7% или на 300,3 тыс. рублей.

В 2024 году в России не произойдет стабилизации или снижения цен на автомобили, уверен замначальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев. По его словам, рост цен будет определяться инфляционными процессами в экономике и государственными мерами воздействия на автопром и авторынок с точки зрения их стимулирования. В 2024 году цены могут вырасти минимум на 10-12%, поскольку в бюджете РФ на 2024 год прогноз по минимальной инфляции составляет 4,5%, подсчитал аналитик.

Ранее автоэксперт нашел сходство в подорожании яиц и автомобилей.

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