В России может появиться еще один кроссовер Chery

На российском рынке в 2025 году могут начаться продажи нового кроссовера Chery iCar 03. Об этом сообщает «Российская газета».

В пресс-службе марки «РГ» рассказали, что финальное решение по модели будет приниматься во второй половине 2024 года, в том числе с учетом рыночной конъюнктуры.

Длина автомобиля составляет 4406 мм, размер колесной базы равен 2715 мм. Минимальный дорожный просвет — 200 мм. В Китае модель продается с одномоторной версией, а также полноприводная с двумя электродвигателями. Отдача составляет 184 л.с. и 205 л.с. соответственно. Запас хода от 401 до 501 км.

В списке опций есть сиденья с функцией массажа и вентиляции, проекционный дисплей, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, электропривод пятой двери, атмосферная подсветка, зимний пакет, панорамный люк, аудиосистема с 12 динамиками.

До этого стало известно, что в 2024 году на российском рынке появятся несколько новых моделей автомобилей Chery. Во II квартале в наличии должны появиться Chery Tiggo 9 и Arizzo 8 1,6T+2.0T MY. Затем в течение года по данному бренду мы ожидаем поступление еще четырех новинок — это Chery Tiggo 4, Tiggo 8, подключаемый гибрид Arizzo 8 и Tiggo 7.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года в Россию пришли 19 новых автомобильных брендов из Китая.