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Стало известно, кому положен льготный автокредит в 2024 году

Мантуров: льготный автокредит смогут взять врачи, медики, бойцы СВО и их семьи

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Максим Блинов/РИА Новости

В 2024 году приобрести автомобиль, воспользовавшись программой льготного автокредитования, смогут работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО, а также граждане с ограниченными возможностями. Об этом рассказал вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сообщает РИА Новости.

По словам Мантурова, в программу льготного автокредитования заложено около 18 млрд рублей. Эти средства в первую очередь будут направлены на поддержку перечисленных категорий граждан.

Согласно условиям программы, базовая скидка на автомобиль составляет 20% от его стоимости (25% для жителей Дальнего Востока). На таких условиях граждане могут приобрести автомобили Lada, УАЗ, ГАЗ, выпущенные в Тульской области машины китайского бренда Haval стоимостью до 2 млн рублей, а также электромобили Evolute и «Москвич 3е» (на них скидка достигает 35%, но не более 925 тыс. рублей).

Как рассказал Мантуров, отечественные автомобили могут стать дешевле, если снизятся ключевая ставка и затраты на логистику. Так, в 2023 году цены на автомобили Lada выросли на 11%, в основном это происходит из-за усложненной логистики, курсовой разницы и стоимости заемных средств, объяснил он.

Ранее стало известно, что продажи автомобилей в России в 2023 году увеличатся на 50%.

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