В России появится еще одна модель внедорожника из Китая

Компания Jetour в первом квартале 2024 года планирует представить в России полноприводный внедорожник T2. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Длина модели составляет 4785 мм при колесной базе 2800 мм. В Китае в моторную линейку Jetour T2 вошли турбированный 1,5-литровый агрегат мощностью 184 л.с. (у такой модификации только передний привод), а также полноприводные версии с двухлитровым турбомотором мощностью 254 л.с.

В салоне внедорожника установлен 15-дюймовый экран мультимедиа-системы, машину оснастили системой кругового обзора, адаптивным круиз-контролем и функцией автоматической парковки. Глубина преодолеваемого брода составляет 700 мм, угол въезда равен 28°, угол съезда — 30°.

Технические характеристики и комплектации новинки будут анонсированы ближе к старту продаж.

До этого стало известно, что в 2024 году в России начнутся продажи двух внедорожных новинок китайского бренда BAIC. В первом полугодии на рынок выйдет среднеразмерный внедорожник BJ40 с дизельным двигателем. Ближе к концу будущего года у дилеров появится более крупная рамная модель BJ60.

Ранее сообщалось, что новый электромобиль Volkswagen ID.7 провалился на старте продаж в Китае.