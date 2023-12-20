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BAIC представит в России два новых внедорожника

Компания BAIC начнет продавать в России две новых модели в 2024 году

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BAIC

В 2024 году в России начнутся продажи двух внедорожных новинок китайского бренда BAIC. Об этом сообщили представители компании.

В первом полугодии на рынок выйдет среднеразмерный внедорожник BJ40 с дизельным двигателем. В КНР дизельный двухлитровый мотор развивает 163 л.с. (380 Нм) и работает с восьмидиапазонным «автоматом». Внедорожник сохранит подключаемый полный привод с понижающей передачей и блокировкой дифференциалов. Сейчас в РФ доступна только бензиновая модель BJ40 по цене от 4,4 млн рублей.

Ближе к концу будущего года у дилеров появится более крупная рамная модель BAIC BJ60. В Китае в моторной линейке автомобиля представлены дизельный агрегат с 48-вольтовым стартер-генератором (163 л.с., 400 Нм) и бензиновый двигатель (266 л.с.; 406 Нм). Сборку BJ60 и BJ40 для российского рынка планируется наладить на калининградском «Автоторе».

Ранее стало известно, что в России появится еще один автомобильный завод.

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