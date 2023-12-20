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Названы самые беспроблемные автомобили в России

«РГ»: Toyota и Nissan стали самыми беспроблемными автомобилями в России

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Toyota

Автомобили Toyota Avensis, Nissan Note и Honda Accord возглавили рейтинг самых беспроблемных ликвидных машин в России в 2023 году. Об этом со ссылкой на исследование экспертов «Автотеки» (проект «Авито») сообщает «Российская газета».

Рейтинг составлен на основе соотношения среднего количества ремонтов автомобиля к его нормированному пробегу. Эксперты изучили данные о машинах стоимостью свыше 750 тыс. рублей и не старше 10 лет. В списке самых беспроблемных ликвидных автомобилей 70% заняли модели японского автопрома.

Позади Avensis, Note и Accord расположились Toyota Auris, Chevrolet Cruze, Honda Civic и Renault Megane. Десятку дополнили Nissan Juke и Tiida, а также Volkswagen Jetta.

Ранее УАЗ раскрыл подробности об обновленном «Патриоте».

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