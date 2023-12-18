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«АвтоВАЗ» начал продажи внедорожников Lada Niva с обновленным двигателем

«АвтоВАЗ» начал продажи Lada Niva с моторами «Евро-5» и системой ABS

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Lada

В России начались продажи внедорожников Lada Niva Legend и Niva Travel с антиблокировочной системой тормозов (ABS) и двигателями, отвечающими экологическому классу «Евро-5». Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

О том, что «АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожников Lada Niva Legend и Niva Travel с ABS и двигателями «Евро-5», стало известно 1 декабря. Перед возобновлением производства внедорожники с моторами «Евро-5» и ABS прошли необходимые серии испытаний, включая горные тесты, испытания на электромагнитную совместимость и работу в условиях различных температур.

Калибровки и блоки управления двигателей под стандарт «Евро-5» разработаны в России.

ABS и «Евро-5» будут доступны на Lada Niva Legend и Niva Travel во всех комплектациях. Цены на Niva Legend в таком исполнении начинаются с 927,5 тыс. рублей, на Niva Travel — с 1,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустит Lada Niva с 90-сильным мотором.

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