Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Новгородские гаишники спасли дальнобойщика, упавшего в водоем

В Новгородской области инспекторы ДПС вытащили из воды водителя фуры

close
100%
«МВД МЕДИА»' class="item-image" >
Телеграм-канал «МВД МЕДИА»

В Новгородской области водитель большегрузного автомобиля оказался в ледяной воде, съехав с трассы в водоем. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Авария произошла на трассе М-10 «Россия». Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где образовался водоем.

«Полицейские поспешили на помощь гражданину, который из кабины взобрался на фуру. Они помогли промокшему мужчине спуститься и посадили его в патрульную машину, чтобы согреться», — отмечается в сообщении МВД.

Полицейские вызвали на место аварии скорую помощь и предоставили пострадавшему сухую одежду. Водитель, житель Самарской области, рассказал, что в момент аварии ехал в Москву.

До этого в Казани рейсовый автобус протаранил столб после того, как в него врезался автомобиль Kia.

Ранее в Забайкалье грузовой автомобиль с 27 пассажирами съехал в кювет.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами