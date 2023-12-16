Новгородские гаишники спасли дальнобойщика, упавшего в водоем

В Новгородской области водитель большегрузного автомобиля оказался в ледяной воде, съехав с трассы в водоем. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Авария произошла на трассе М-10 «Россия». Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где образовался водоем.

«Полицейские поспешили на помощь гражданину, который из кабины взобрался на фуру. Они помогли промокшему мужчине спуститься и посадили его в патрульную машину, чтобы согреться», — отмечается в сообщении МВД.

Полицейские вызвали на место аварии скорую помощь и предоставили пострадавшему сухую одежду. Водитель, житель Самарской области, рассказал, что в момент аварии ехал в Москву.

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