Рейсовый автобус врезался в столб в Казани, пострадали три человека

В Казани на Ленинской дамбе автомобиль Kia врезался в городской автобус. Об этом сообщает «Татар-информ».

По предварительной информации, девушка, сидевшая за рулем Kia, не справилась с управлением. Машину занесло, и она протаранила автобус, который от удара врезался в мачту городского освещения.

В городской ГИБДД изданию сообщили, что с места происшествия госпитализировали с травмами пассажирку Kia. Двоих пострадавших пассажиров автобуса врачи осмотрели на месте.

На кадрах с места происшествия, опубликованных Telegram-каналом «Происшествия Татарстан», видно, что у городского автобуса красного цвета от удара о столб разбита передняя часть. Седан Kia после ДТП остановился на середине проезжей части.

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