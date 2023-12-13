В Подмосковье временно прекратили регистрировать автомобили

В Московской области временно приостановили свою работу подразделения Госавтоинспекции, занимающиеся регистрацией автомобилей и выдачей прав. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Московской области временно приостановлено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты занимаются устранением возникшей проблемы.

12 декабря в Москве была прервана регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений из-за технического сбоя. Позже стало известно, что проблема распространилась на подразделения ГИБДД по всей России. В ведомстве рассказали, что на устранение неполадок может уйти до нескольких дней.

Позже ГИБДД Москвы объявила о возобновлении предоставления своих услуг через флагманские Многофункциональные центры (МФЦ) в Москве.

Ранее стало известно, как накажут водителей из-за шатдауна в ГИБДД.