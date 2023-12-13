Дептранс Москвы спрогнозировал серьезные пробки на дорогах из-за непогоды

В российской столице вечером 13 декабря ожидаются серьезные заторы. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы.

«Сегодня температура -9 градусов. Вечером ожидаются пробки 7-8 баллов. По прогнозам синоптиков, сегодня весь день будет идти снег. Рекомендуем по возможности для поездок по городу выбирать городской транспорт. Будьте внимательны за рулем. Соблюдайте дистанцию, избегайте резких маневров и не отвлекайтесь на телефон во время движения», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что дорожная ситуация в столице стабильная, городской транспорт работает штатно. Автомобилисты едут медленнее и внимательнее со средней скоростью – 22 км/ч.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что циклон «Ваня» (Vanja) придет в Москву к концу рабочей недели, из-за него высота сугробов в столице может вырасти до полуметра. Циклон несет в себе большие запасы влаги. Из-за этого в пятницу, 15 декабря, ожидается облачная, ветреная и снежная погода, возможна сильная метель. Синоптик добавил, что в этот день в столице может выпасть треть от месячной нормы осадков.

Ранее россиянам назвали главные правила поездок на машине в снегопад.