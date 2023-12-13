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В Ленобласти запустили производство шин под брендом Ikon Tyres

На бывшем заводе Nokian Tyres в Ленобласти начался выпуск шин Ikon Tyres

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Компания Ikon Tyres начала серийное производство летних покрышек под новым брендом на бывшем заводе Nokian Tyres в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Летние шины, которые поступят в розничную продажу весной 2024 года, будут первыми шинами, на которых нанесен бренд Ikon Tyres — премиальные шины Ikon Autograph и шины средне-ценового сегмента Ikon Nordman. Теперь все шины премиального и средне-ценового сегментов, выпускаемые на заводе компании во Всеволожске (Ленинградская область), будут производиться под брендом Ikon Tyres — как летние, так и зимние», — говорится в сообщении.

30 марта производитель шин из Финляндии Nokian Tyres объявил о полном прекращении своей деловой активности на территории России. Это произошло после завершения сделки по продаже российской части своего бизнеса нефтяной компании «Татнефть».

Компания Ikon Tyres получила новое название в результате сделки по продаже российских активов финского концерна Nokian Tyres.

Первая покрышка под новым брендом Ikon Tyres была выпущена в июне 2023 года. Российский шинный завод Nokian Tyres до переименования проработал 18 лет.

Ранее сообщалось, как сэкономить при покупке зимних шин.

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