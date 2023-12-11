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В России назвали наиболее угоняемые автомобили

ВСК: Hyundai Santa Fe и Chery Tiggo стали самыми угоняемыми в России

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Hyundai

В России наиболее часто жертвами угонов по итогам 2023 года становились владельцы автомобилей Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Lada и Chery, сообщается в исследовании («Газете.Ru») «Страхового дома ВСК».

«Наиболее угоняемыми моделями авто по итогам 2023 года стали Hyundai Santa Fe, Kia K5, Hyundai Tucson, Hyundai Palisade, Lada Granta. В сегменте премиальных авто в число самых угоняемых вошел кроссовер Mercedes-Benz GLE-Class. Среди китайских авто лидирует по угонам Chery Tiggo и Exeed TXL», — говорится в сообщении.

Регионом-лидером по числу угонов стала Москва — на нее пришлось 51% происшествий. На втором месте Самарская область – 7% от общего количества краж авто.

В целом по итогам 2023 года число угонов в России выросло почти на 15%. Наибольшее число угонов авто в 2023 году было зафиксировано в феврале, мае, августе и сентябре.

Чаще всего жертвами угонщиков в этом году становились корпоративные автопарки – 47% происшествий. Среди автомобилистов-физических лиц от действий преступников преимущественно страдали женщины – 22%.

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