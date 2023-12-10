Названы марки самых продаваемых автобусов в России

В ноябре 2023 года в России было реализовано 1312 новых автобусов, что на 8% больше, чем в последний осенний месяц в прошлом году. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».

40% автобусного рынка пришлось на отечественную марку «ПАЗ», в ноябре объем продаж составил 526 единиц, что на 6% меньше, чем в ноябре 2022 года. На втором месте с большим отрывом от лидера расположился российский бренд Volgabus (159 шт.; +13%), за ним идет китайский Yutong (152 шт.; -29%). Отметку в сотню реализованных автобусов преодолел российский NEFAZ (130 шт.; +11%). Пятерку марок-лидеров в рейтинге замкнул отечественный LIAZ (91 шт.; -2%).

По итогам 11 месяцев текущего года продажи новых автобусов в России выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 14,2 тыс. единиц, подсчитали аналитики.

Ранее стало известно, что цены на остатки немецких премиум-автомобилей резко выросли в России.