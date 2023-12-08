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Evolute будет продавать в России семиместный кроссовер с запасом хода 1150 км

Evolute начнет собирать в России семиместный кроссовер i-Space

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Evolute

Компания «Моторинвест» организует выпуск на заводе в Липецкой области семиместного гибридного кроссовера Evolute i-Space. Об этом сообщается в релизе «Моторинвеста», поступившем в «Газету.Ru».

Evolute i-Space оснащается гибридной силовой установкой мощностью 178 л.с. Тяговую батарею подзаряжает генератор, работающий от бензинового двигателя 1.5. На электротяге автомобиль способен преодолеть до 87 км, а запас хода с полным баком топлива и заряженным аккумулятором достигает 1150 км.

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Evolute

До 100 км/ч автомобиль ускоряется за 7,4 с. В салоне — три ряда кресел с регулировками заднего дивана в двух направлениях и возможностью получить ровный пол багажника со сложенными сиденьями третьего ряда.

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Evolute

Кроссовер i-Space станет первым гибридом в модельном ряду Evolute, в настоящее время в Липецкой области собирают только электромобили Evolute — седаны i-Pro, кроссоверы i-Joy и i-Sky, минивэны i-Van. О точных сроках начала производства и продаж новой модели не сообщается.

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