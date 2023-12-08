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«АвтоВАЗ» приостановил выпуск одной из своих моделей

«АвтоВАЗ» приостановил выпуск Lada Granta Cross из-за нехватки запчастей

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приостановил производство универсалов Lada Granta Cross из-за дефицита комплектующих. Об этом сообщает паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

«АвтоВАЗ» из-за дефицита комплектующих, с 8 декабря временно приостановил выпуск автомобилей Granta Cross (Универсал) на неопределенное время. С поступлением необходимых компонентов сборка будет возобновлена, пока временные рамки неизвестны», — говорится в сообщении.

От стандартной Lada Granta автомобиль Cross отличается наличием обвеса из прочного пластика, который предохраняет эмаль от повреждений на легком бездорожье, высоким дорожным просветом, а также новыми шинами, которые подходят для езды по пересеченной местности.

Автомобиль оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 и 106 л.с. Коробка передач — пятиступенчатая механическая.

До этого стало известно, что сотрудникам «АвтоВАЗа» объявили о выплате премии в размере 14 тыс. рублей по итогам года. Работникам компании, мобилизованным в ряды ВС РФ также будет выплачена премия в размере 28 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» может лишить Lada Vesta подушек безопасности из-за дефицита.

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