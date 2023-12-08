На МКАД частично перекрыли движение из-за крупной аварии

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти машин произошло на МКАД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На 91-м километре МКАД произошло ДТП, где столкнулись пять автомобилей, информация о пострадавших уточняется», — сказал собеседник агентства.

По его словам, из-за аварии были перекрыты три полосы для движения транспорта. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД для установления всех обстоятельств произошедшего.

До этого стало известно, что автомобиль скорой помощи, перевозивший женщину в коме, попал в ДТП на Сахалине. Автомобиль скорой помощи направлялся из города Поронайск в поселок Смирных. В районе села Леонидово водитель «скорой» не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел в кювет. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что автобус загорелся во время движения на КАД в Санкт-Петербурге.