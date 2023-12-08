Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На МКАД частично перекрыли движение из-за крупной аварии

Авария с пятью автомобилями парализовала движение на МКАД в Москве

close
100%
Shutterstock

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти машин произошло на МКАД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На 91-м километре МКАД произошло ДТП, где столкнулись пять автомобилей, информация о пострадавших уточняется», — сказал собеседник агентства.

По его словам, из-за аварии были перекрыты три полосы для движения транспорта. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД для установления всех обстоятельств произошедшего.

До этого стало известно, что автомобиль скорой помощи, перевозивший женщину в коме, попал в ДТП на Сахалине. Автомобиль скорой помощи направлялся из города Поронайск в поселок Смирных. В районе села Леонидово водитель «скорой» не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел в кювет. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что автобус загорелся во время движения на КАД в Санкт-Петербурге.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами