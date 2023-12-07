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Российская автокомпания показала руль со встроенным экраном

Создатели электрокара «Атом» представили новый руль со встроенным экраном

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АТОМ

Разработчики российского электрокара «Атом» представили обновленный дизайн руля со встроенным дисплеем. Изображение рулевого колеса стартап-компания АО «Кама» опубликовала в соцсети «ВКонтакте».

По сравнению с первоначальным вариантом, который был презентован на макете в мае, изменились форма и сечение обода, появились подрулевые переключатели и дополнительные кнопки.

Достоинствами такого решения создатели машины называют то, что вся информация об автомобиле находится перед глазами водителя, а кнопки на руле отвечают за весь функционал. Вариантов управления два — в touch-режиме или с помощью джойстиков. В компании отметили, что аналогичная система используется и в некоторых гоночных автомобилях, к примеру, в «Формуле-1».

Электрокар «Атом» получит силовую установку, способную разогнать машину до 100 км/час за 8 секунд. Максимальный запас хода составит 500 км. Производитель заявляет, что за восемь минут зарядки батарея сможет получить достаточно энергии, чтобы автомобиль проехал 100 км. Помимо необычного руля, автомобиль оснастят распашными дверями без центральной стойки.

Производство машин «Атом» наладят на столичном заводе «Москвич». Первые электрокары появятся в автосалонах во второй половине 2025 года, рассказывали в компании.

Ранее стало известно, что создатели электрокара «Атом» попросили денег у государства.

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