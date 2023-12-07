В России нашли причину, почему японским автокомпаниям будет сложно вернуться в РФ

Японским автопроизводителям будет тяжело вернуться на рынок России после ухода, в том числе потому что освободившиеся ниши занимают конкуренты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на торгового представителя РФ в Токио Наталью Стапран.

«Очевиден тот факт, что доверие к японским автопроизводителям в значительной мере подорвано: чем дольше будет продолжаться отсутствие японских производителей на российском рынке, тем больше усилий понадобится при возвращении. Освободившиеся ниши быстро занимают конкуренты. В текущей ситуации мы видим в основном убытки и ущерб для японских автопроизводителей», — сказала она.

9 августа в Японии вступил в силу запрет на экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л и гибридных машин. Решение об ограничениях было принято 28 июля в рамках очередного пакета антироссийских санкций. Под ограничения попали как новые автомобили, так и машины с пробегом, а также шины для грузовиков, автокресла, автозамки и прочее. При этом поставки новых автомобилей в Россию из Японии были прекращены еще в 2022 году.

Дилеры ожидают, что японские автомобили в РФ продолжат дорожать после запрета на ввоз. При этом попавшие под запрет японские автомобили на российском рынке займут машины китайских марок.

Ранее стало известно, что россияне отказываются от ремонта авто, чтобы отпраздновать Новый год.