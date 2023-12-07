Автобус загорелся во время движения на КАД в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге загорелся автобус, в салоне которого находились пассажиры. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на внутреннем кольце КАД возле Горелово. Отмечается, что пожар начался в кабине водителя. Затем распространился на часть салона.

Всех людей экстренно высадили прямо на кольцевой. Информацию о пострадавших и причины возгорания сейчас выясняют.

За последний год в Санкт-Петербурге около 20 автобусов разных марок были уничтожены либо повреждены огнем. Отраслевые эксперты в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, в чем реальная причина проблем «лазурного» транспорта Северной столицы и может ли она привести к серьезным ЧП.

Ранее Группа компаний «Волгабас», устроила отзыв партии своих автобусов в Санкт-Петербурге. На предприятии проведут дополнительную проверку в целях повышения уровня систем безопасности автобусов совместно с организациями-эксплуатантами.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе водитель с признаками опьянения спровоцировал массовую аварию.