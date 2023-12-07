Автомобили Lada могут начать собирать в Иране

Российский концерн «АвтоВАЗ» начал переговоры о сборке автомобилей Lada и Niva в Иране. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Отмечается, что конкретных сроков по выходу российских автомобилей на иранский рынок нет, однако стратегия «АвтоВАЗа» может предполагать как вариант со сборкой машин, так и без нее.

«Основная проблема заключается в технических требованиях к транспортным средствам на местном рынке», — говорится в публикации.

По словам начальника отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках «АвтоВАЗа» Андрея Владимирцева, в скором времени в Иране появятся Lada Vesta в различных модификациях, Lada Granta и Niva Travel.

До этого портал «Автоновости дня» сообщал, что в России сильно подорожала самая дешевая версия Lada Niva Legend. Ее цена поднялась на 100 тысяч рублей. Речь идет об автомобиле в комплектации Classic, которая считалась самой дешевой. Теперь машина стоит от 929,9 тыс. рублей.

Ранее в «АвтоВАЗе» допустили возможность использования труда заключенных.